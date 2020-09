UE propõe Pacto para as Migrações que acaba com quotas de acolhimento de refugiados

Ursula von der Leyen tinha prometido avançar com uma nova e mais eficaz política migratória e cumpriu esta quarta-feira essa promessa.

A presidente da Comissão Europeia apresentou esta manhã um novo Pacto para as Migrações e Asilo que Von der Leyen promete constituir um "novo começo" nas políticas comunitárias de gestão migratória e que deverá assentar num "novo equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade".

Partindo da crise migratória de 2015, e passando pelas objeções levantadas por vários Estados-membros, em particular os de Visegrado (em especial Hungria e Polónia), mas também, por exemplo, pela Áustria, Bruxelas considera que o sistema atual não funciona e que é necessário um enquadramento que vincule todos os países da UE.

O pacto proposto pelo órgão executivo comunitário começa por sugerir o fim das quotas obrigatórias de acolhimento de refugiados – medida que foi desrespeitada por diversos países – para depois propor um chamado "sistema flexível de contribuições" através do qual os Estados-membros poderão patrocinar o regresso ao país de origem dos requerentes de asilo a quem tenha sido negado o estatuto de refugiado.

Os países terão oito meses para implementar esse regresso patrocinado e poderão escolher a nacionalidade dos migrantes que queiram fazer regressar, contudo se falharem neste processo ficam obrigados a acolher migrantes, perdendo, neste caso, o direito a escolher a nacionalidade dos migrantes a acolher.

