Ursula Von der Leyen defende futuro da Albânia no bloco

"Com um bom progresso nas reformas judiciais, a Albânia tem cumprido claramente [os objetivos]. Agora, a UE também deve fazê-lo", disse Von der Leyen, numa mensagem escrita na rede social Twitter, após reunir-se com o primeiro-ministro do país, Edi Rama.No ano passado, a Comissão Europeia autorizou o início das negociações para adesão da Albânia, mas as conversações ainda não começaram devido ao veto da Bulgária, que rejeita um aprofundamento das relações entre Bruxelas e a Macedónia do Norte.Os dois países deveriam iniciar as negociações de adesão ao mesmo tempo, mas Sófia está a bloquear a entrada da Macedónia do Norte na UE porque quer ver reconhecida uma língua e história comuns.Von der Leyen sublinhou, no entanto, considerar "ser claro" que "o futuro da Albânia está na UE".A presidente da Comunidade Europeia iniciou em Tirana uma viagem aos Balcãs Ocidentais para preparar a cimeira da próxima semana entre a UE e os seis países da região: Albânia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Macedónia do Norte e Bósnia e HerzegovinaA viagem também coincide com um aumento da tensão na fronteira entre a Sérvia e sua antiga província que a Força Aérea sérvia sobrevoou na segunda-feira.Hoje à tarde, Von der Leyen seguirá para Skpoje, onde se encontrará com o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, e com o Presidente do país, Stevo Pendarovski.Na quarta-feira, a responsável deverá encontrar-se com o Presidente e o primeiro-ministro de Kosovo, Vjosa Osmani e Albin Kurti, e visitar uma creche construída com fundos da UE.Mais tarde, viajará para Podgorica, onde planeia encontrar-se com o Presidente, Milo Dukanovic, e com o primeiro-ministro, Zdravko Krivokapic, e visitar o Instituto de Saúde Pública, que Bruxelas ajudou financeiramente durante a pandemia.Von der Leyen também viajará para Belgrado para se encontrar com o Presidente, Aleksandar Vucic, e a primeira-ministra, Ana Brnacic.Na quinta-feira de manhã, juntamente com Vucic, Von der Leyen participará na apresentação de um projeto de corredor ferroviário e testemunhará a assinatura de um contrato para a reabilitação de um troço da autoestrada de La Paz, que é apoiado pela UE.Finalmente, Von der Leyen seguirá para a Bósnia e Herzegovina, ainda na quinta-feira, onde participará na cerimónia de abertura da ponte Svilaj, que vai ligar este país à Croácia, devendo depois reunir com o Presidente e primeiro-ministro.PMC // MAGLusa/Fim