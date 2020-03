Von der Leyen agradece a Portugal disponibilidade para acolher crianças refugiadas

O agravar da pressão migratória junto às fronteiras da Grécia levou a Comissão Europeia a apelar aos Estados-membros da União Europeia para acolherem os menores desacompanhados que continuam em campos de refugiados nas ilhas gregas. Até ao momento apenas cinco países-membros deram resposta positiva, entre eles Portugal, e essa disponibilidade mereceu um agradecimento especial de Ursula Von der Leyen.





Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, em que foi assinalado o marco dos primeiros 100 dias do novo órgão executivo comunitário, a líder da Comissão aproveitou para abordar a nova crise de refugiados que se faz sentir junto às fronteiras gregas. A UE definiu como objetivo a recolocação de até 1.500 crianças sem acompanhamente.



Von der Leyen considera que esta crise tem "motivações políticas" da parte da Turquia e defende que, nesta fase, tanto os migrantes como a Grécia precisam de ajuda. A alemã disse estar em "contacto permanente" com o primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotakis, e notou que ainda hoje irá reunir-se, junto com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

“We have made a good start in these first 100 days. We will work hard every single day to deliver a good future for the next generations of Europeans.”