Bruxelas promete medidas para conter impacto do coronavírus na economia europeia

A presidente da Comissão Europeia garante que Bruxelas vai tentar minimizar o impacto do coronavírus para as pessoas e também para a economia mobilizando "todas as ferramentas" ao dispor.

A União Europeia vai adotar medidas que reduzam o impacto do coronavírus para as pessoas e a economia europeia, garantiu em conferência de imprensa Ursula Von der Leyen.





No final de um encontro com os comissários europeus, a presidente da Comissão Europeia revelou que esteve em discussão a forma como Bruxelas, em conjunto com os Estados-membros, poderá "reduzir os efeitos do coronavírus, por exemplo como conter a propagação do vírus".