Von der Leyen quer mais um mandato, mas precisa de reforçar acordos

Ursula Von der Leyen oficializou esta segunda-feira a candidatura a um novo mandato à frente da Comissão Europeia. Com as sondagens a apontarem para uma vitória longe de uma maioria do Partido Popular Europeu (PPE) nas próximas Europeias, as maiores dúvidas surgem em relação à capacidade de conseguir obter acordos para uma aprovação maioritária no Parlamento Europeu.



O anúncio da recandidatura foi feito ...