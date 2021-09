BCE é o mais otimista sobre retoma da Zona Euro

Apesar do otimismo, Lagarde deixou avisos. “A economia da Zona Euro está claramente a recuperar. No entanto, a velocidade da retoma continua muito dependente do curso da pandemia e do progresso da vacinação.”

BCE é o mais otimista sobre retoma da Zona Euro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.