"Estamos a pensar num fundo que teria duração temporal limitada com uma possibilidade de endividamento para resposta de longo prazo à crise", explica Le Maire ao britânico FT, acrescentando ser "absolutamente crucial" considerar instrumentos abrangentes capazes de apoiar a Europa a enfrentar "uma situação económica ‘pós-guerra’".Le Maire admite que esta ideia constitui uma alternativa de resposta coletiva à emissão de dívida conjunta (coronabonds) proposta pela França e outros oito Estados-membros , entre os quais Portugal, Espanha e Itália."Não devemos ficar obcecados com a palavra ‘coronabonds’ ou ‘eurobonds’", sustentou o ministro gaulês para quem existe margem de compromisso nas próximas reuniões dos responsáveis das Finanças da Zona Euro e do conjunto da UE (Ecofin). Para Le Maire a União deve estar obcecada somente com a necessidade de encontrar um mecanismo robusto capaz de assegurar a recuperação depois da crise.Esta terça-feira, o ministro português das Finanças e líder do Eurogrupo, Mário Centeno, enviou uma carta aos congéneres em que, mesmo não se referindo diretamente às coronabonds, defendeu que a UE deve estar "aberta a considerar alternativas".O Eurogrupo está a preparar uma proposta com vista à utilização da linha de crédito cautelar (ECCL, na sigla inglesa) do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), que dispõe de capacidade para emprestar até 410 mil milhões de euros.Holanda e Alemanha põem de parte incrementar a partilha de riscos no seio da Zona Euro pois consideram que os Estados-membros continuam a aceder aos mercados e que o fundo de resgate do euro já assegura a capacidade de endividamento necessária para reagir à crise. Já os defensores da emissão de dívida conjunta criticam esta via porque o acesso ao MEE implica condicionalismos.O presidente do MEE, Klaus Regling, deu ontem uma entrevista ao FT em que, depois de pôr de parte as coronabonds , assegurava que para recorrer à ECCL haverá "condições muito limitadas para, basicamente, assegurar que o dinheiro é gasto devidamente e que o MEE será um dia reembolsado".A par da discussão em torno de um eventual recurso à emissão de obrigações de dívida europeia tem vindo a ganhar força a ideia de que o próximo orçamento de longo prazo da UE deve assegurar as ferramentas necessárias para apoiar a recuperação pós-crise, em particular dos países mais afetados pela crise sanitária, com Itália e Espanha à cabeça.Com as negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27) há muito encalhadas devido à divisão entre os países que rejeitam cortes na coesão e aqueles que recusam uma contribuição superior a 1% da riqueza comunitária, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, há uma semana, que a Europa precisa de um "orçamento ambicioso" capaz de lidar com crises de tamanha complexidade.Já esta terça-feira, foi a vez de o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerar que o próximo orçamento "tem de ser adaptado a esta crise". O belga sustenta ser preciso conciliar vários níveis de resposta, conjugando os patamares nacional e europeu. Também a comissária para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, aponta como fundamental assegurar que a UE alcance acordo com vista a um orçamento capaz de responder aos desafios.A Comissão Europeia já anunciou que apresentará uma nova proposta de orçamento, conforme à nova realidade. Uma fonte do governo gaulês notou ao FT que o fundo de resgate proposto por Le Maire poderia ser "complementar" ao QFP e ser executado pela Comissão.(Notícia atualizada)