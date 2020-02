Eurogrupo não discutiu modelo do orçamento do euro criticado por Costa

Mário Centeno confirmou que o Eurogrupo desta segunda-feira não reabriu a discussão do desenho do instrumento orçamental para a Zona Euro fortemente criticado pelo primeiro-ministro.

A discussão em curso sobre o novo instrumento orçamental para a convergência e competitividade na Zona Euro (BICC) trata a forma de financiamento e não o desenho já aprovado no final de 2019.





Estas garantias foram deixadas por Mário Centeno, ministro das Finanças e líder do Eurogrupo, no final do encontro dos ministros das Finanças da área do euro.