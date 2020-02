Eurogrupo admite estímulos para vacinar Zona Euro contra coronavírus

Os ministros das Finanças da área do euro vão continuar a monitorizar a evolução do coronavírus e admitem responder se os riscos se materializarem. Eurogrupo iniciou discussão sobre transferência da carga fiscal sobre rendimentos do trabalho para uma taxação em função da poluição.

O ano de 2020 até começou bem no que à evolução da economia mundial diz respeito, contudo a propagação do coronavírus constitui um risco de dimensões ainda por conhecer o que leva o Eurogrupo a admitir recorrer a estímulos orçamentais para responder a um potencial maior abrandamento económico.





"Apesar de alguns riscos [para o crescimento] terem diminuído recentemente, em concreto no caso do Brexit e das tensões comerciais, o recente surto do coronavírus é motivo de preocupação e algo que teremos de monitorizar atentamente", disse Mário Centeno na conferência de imprensa que se seguiu à reunião desta segunda-feira do Eurogrupo.