"Não temos ainda progressos. Porquê?", questionou. E respondeu: "A cobertura dos depósitos deve ser nacional porque os depósitos são maioritariamente nacionais. Nos bancos em que há risco sistémico compreendemos que possa haver um sistema europeu, mas antes disso os bancos [de alguns países] têm de baixar o peso do malparado".



Gramegna disse que o Luxemburgo não é o país mais reticente em relação à ideia, mas mostrou compreensão para com os países que não querem mutualizar riscos porque têm neste momento risco abaixo da média.



Questionado sobre se as decisões sobre a reforma da Zona Euro estavam a ser tomadas à velocidade necessária para que os países estejam prontos quando a nova crise acontecer, Gramegna remeteu para a responsabilidade de cada Estado-membro de se preparar, citando Christine Lagarde, directora executiva do Fundo Monetário Internacional: "É preciso que os países arranjem o telhado enquanto faz sol."



No Luxemburgo, a convite do Banco Europeu de Investimento

Os ministros das Finanças do euro deverão fechar na reunião da próxima semana o acordo para alargar as funções do Mecanismo Europeu de Estabilidade, disse esta segunda-feira Pierre Gramegna, o titular da pasta das Finanças do Luxemburgo. Mas Gramegna reconheceu que as resistências para avançar com o sistema europeu de seguro de depósitos mantêm-se: falta reduzir os riscos em alguns países."A próxima reunião do Eurogrupo vai provavelmente aprovar que o Mecanismo Europeu de Estabilidade vai ser o backstop do Fundo Único de Resolução", disse Pierre Gramegna, num seminário organizado pelo Banco Europeu de Investimento, para jornalistas de toda a União Europeia. "Estou optimista de que vamos alargar o papel do MEE: vai passar a ser o backstop, vai monitorizar os programas de ajustamento a par da Comissão Europeia", somou.Mas sobre o sistema europeu de seguro de depósitos, um dos pilares da união bancária que continua por implementar e que visa tornar o acesso dos bancos a financiamento - e por consequência das economias em que operam - mais igualitário dentro da Zona Euro, Gramegna reconheceu as resistências.