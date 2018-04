Grécia: Juros continuam a cair e bolsa a subir com alívio da dívida grega no horizonte

Bolsa em alta e juros em queda, é esta a tendência dos últimos dias na Grécia que está a beneficiar da perspectiva animadora relacionada com a possibilidade de as instituições credoras do país acordarem novas medidas de alívio da dívida do país, a mais alta em função do PIB no bloco do euro.





Esta quarta-feira, 5 de Abril, o principal índice bolsista helénico (FTASE) soma mais de 1% na terceira sessão consecutiva de ganhos. Já os juros da dívida pública estão a cair no mercado secundário em todas as maturidades negociadas.