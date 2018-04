Eurogrupo discute condicionar pagamento da dívida grega à evolução do PIB

À medida que se aproxima o prazo previsto para a conclusão do programa de assistência financeira à Grécia e que a dívida helénica continua a crescer, no Eurogrupo do final deste mês serão discutidas medidas de alívio do fardo da dívida, como condicionar o respectivo pagamento à evolução do produto.

A recorrente discussão sobre a sustentabilidade da dívida grega vai ter um novo capítulo no próximo encontro do Eurogrupo, marcado para 27 de Abril. Os ministros das Finanças do euro vão finalmente recuperar as medidas já elencadas numa reunião da instituição agora liderada por Mário Centeno, realizada em Junho do ano passado, entre as quais consta a possibilidade de fazer depender o pagamento da dívida helénica à evolução do produto interno bruto (PIB) do país.





O Ministério das Finanças grego, liderado por Euclides Tsakalotos, estima que, em 2018, o défice avance para um valor próximo de 180% do produto helénico, engrossando ainda mais aquela que é já a maior dívida em função do PIB dos países da moeda única. Existe um consenso de que a dívida grega está num patamar insustentável, pelo que o trabalho ao nível técnico com vista à adopção de novas medidas está em curso desde Março.







São quatro as medidas em cima da mesa: criação de um mecanismo que associe o pagamento da dívida ao crescimento do produto; avaliação da necessidade de concessão de um novo prolongamento das maturidades; possibilidade de os lucros gerados pelo Banco Central Europeu com a compra de obrigações helénicas serem utilizados para reduzir o montante global da dívida grega; e possível utilização do fundo disponível do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) para adquirir dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e garantir um refinanciamento com juros mais baixos.