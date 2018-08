Centeno: “Hoje é um dia especial para a Grécia”

"Hoje é um dia especial para a Grécia", salientou Mário Centeno numa mensagem de vídeo publicada no site do Eurogrupo.

O responsável realçou que o "programa de resgate [da Grécia] chegou ao fim depois de um caminho longo e sinuoso, a partir do qual todos aprendemos lições. Mas agora isso é história. Hoje, o crescimento económico está a recuperar, estão a ser criados novos postos de trabalho, há um excedente orçamental e comercial, a economia foi reformada e modernizada."



"Sei que estes benefícios ainda não são sentidos por toda a população, mas gradualmente vão sentir", com Atenas a enfrentar "agora uma nova realidade."

Mário Centeno realçou que a "Grécia recuperou o controlo por que lutou", tendo os gregos pago "caro pelas más políticas do passado".

"A Grécia regressou hoje à normalidade. Bem-vinda de volta", concluiu o presidente do Eurogrupo.

A Grécia esteve praticamente oito anos sem ir aos mercados, com uma tentativa falhada em 2014. Em Julho do ano passado, o país voltou a emitir dívida, mas ainda sob a alçada dos credores. Um resgate de 260 mil milhões de euros depois, os gregos vão fazer uma "saída limpa". A partir desta segunda-feira, dia 20 de Agosto, a Grécia volta a estar por si só, ainda que com uma almofada financeira que cobre as necessidades de dois anos e com a monitorização trimestral apertada da Comissão Europeia.

A pergunta impõe-se: Qual é o prémio que os investidores vão impor a um país saído de um resgate de oito anos?