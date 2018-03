Puigdemont fica em prisão preventiva até juiz decidir sobre a sua extradição

O jornal espanhol revela que o juiz de instrução da cidade de Neumünster, que fica no norte do país, decretou a prisão preventiva do ex-presidente da Catalunha até que a Audiência Territorial de Schleswig decida sobre o pedido de extradição de Espanha.

O El Mundo adianta que a decisão era já esperada, uma vez que é habitual aplicar aos casos de extradição a prisão preventiva até haver uma decisão do tribunal superior.

A agência EFE realçava no domingo, depois de ouvir fontes judiciais" que a Alemanha "é um dos piores lugares onde Puigdemont poderia cair" no âmbito de uma ordem de detenção europeia. Isto porque o Código Penal alemão inclui crimes muito semelhantes à rebelião, invocados por Espanha, algo que não acontecia na Bélgica, para onde o ex-presidente catalão fugiu inicialmente. E as penas podem até ser mais graves.

Ainda assim, a imprensa espanhola realça que a Alemanha é um dos países com melhores relações judiciais com Espanha, à semelhança de Portugal, França e Itália.

