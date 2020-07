Termina impasse: parlamento alemão apoia programa do BCE de compra de dívida

Os parlamentares alemães puseram hoje termo a um impasse jurídico em torno do programa de compra de obrigações por parte do Banco Central Europeu.

O parlamento alemão apoiou esta quinta-feira, 2 de julho, o programa de compra de dívida por parte do Banco Central Europeu (BCE), considerando-o um apoio chave para a economia do euro – fortemente afetada pela pandemia de covid-19 –, pondo assim fim a um impasse jurídico.

No passado dia 5 de maio, os juízes do Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCFA) disseram considerar que o programa de compra de ativos da instituição liderada por Christine Lagarde violava os tratados da União Europeia, excedendo o mandato do próprio BCE, tendo dado um prazo de três meses para aquele banco central justificar o programa.

Muita água correu enquanto o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e o TCFA se confrontaram em torno das políticas levadas a cabo pelo Banco Central Europeu, tendo hoje este braço de ferro culminado com uma opinião a favor do BCE por parte da Alemanha.

Na segunda-feira, 29 de junho, o ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, tinha já manifestado o seu "pleno apoio" aos programas de ajuda do BCE, contrariando as críticas expressas pelo Tribunal Constitucional germânico.





Isto depois de, na semana passada, o BCE voltar a reforçar a necessidade dos atuais montantes destinados aos programas de compra de dívida dos países da região.