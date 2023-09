Zona Euro já segue praticamente estagnada há um ano

A economia da Zona Euro continua a fintar o cenário de recessão, mas prossegue já com um histórico de quatro trimestres de quase estagnação que tornam cada vez mais improváveis as metas de crescimento anual fixadas para 2023. O Banco Central Europeu, à espera de 0,9% de subida no PIB do euro, poderá refazer as contas já na próxima semana.





