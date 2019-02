O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou que o défice do conjunto de 2018 terá ficado em 0,6% do PIB, ligeiramente abaixo dos 0,7% previstos anteriormente.

"Devemos fechar 2018 com um valor próximo de 0,6% do PIB", afirmou o ministro, depois de ter garantido que o Governo vai cumprir "todos os objetivos orçamentais" definidos para o ano passado.



No final de dezembro, e depois de o INE ter anunciado um excedente de 0,7% do PIB no terceiro trimestre, Mário Centeno já tinha admitido rever em baixa a meta do défice para 2018 .



"Vamos ficar com certeza dentro do grau de cumprimento dos objectivos que tínhamos estabelecido e vamos ficar, com muita probabilidade, abaixo dos 0,7%, ligeiramente abaixo", disse na altura, em declarações à agência Lusa.



O valor do saldo orçamental em contas nacionais, as que contam para as regras de Bruxelas, só será apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na primavera.

