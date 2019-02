No primeiro mês do ano, o ministro das Finanças, Mário Centeno, já sabe que deverá ter de acomodar nas contas um impacto acima do previsto da capitalização do Novo Banco.

As administrações públicas registaram em janeiro um excedente orçamental de 1.542 milhões de euros. Só o IVA, à conta do crescimento da atividade económica, cresceu 15,9%. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo Ministério das Finanças, em antecipação ao boletim de execução orçamental da Direção-geral do Orçamento, previsto para esta tarde.Os números são ainda muito pouco representativos do ano completo, mas 2019 parece ter tido um bom arranque. A receita total cresceu 10,4%, influenciada por efeitos pontuais, e a despesa caiu 1,9%, à conta também de impactos pontuais. No entanto, mesmo expurgando estes efeitos, as receitas fiscais evidenciaram um bom comportamento.(Notícia em atualização)