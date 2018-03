Centeno: "Esta é a estratégia adequada". Contabilização do Eurostat "está errada"

Anónimo

Há 8 minutos

A tua dívida está nos 125% do PIB. Um verdadeiro horror visto que esta tua dívida não é como a do Japão, ou seja, não tem credores maioritariamente nacionais e muito menos que apliquem os ganhos com a dívida em investimento reprodutivo orientado para a conquista dos mercados globais por via da criação de valor gerada pelas mais fortes empresas nacionais, detentoras de marcas reconhecidas em todo o globo terrestre. Por outro lado, nunca teve valor tão elevado. Nunca foi tanta. Esta combinação é a combinação perfeita para um novo resgate internacional à República Portuguesa devido ao depauperamento do Estado e da economia portuguesa por obra e graça das políticas socialistas.