INE confirma défice de 3% com impacto da CGD

Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia (à esquerda), já elogiou o caminho de consolidação orçamental conseguido por Portugal, com Mário Centeno (à direita) na pasta das Finanças. EPA

Venceu Bruxelas: ao contrário do que sempre foi defendido pelo Governo português, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos penalizou o défice de 2017. O valor subiu para 3% do PIB, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Contudo, o impacto da decisão será limitado.Depois de um longo debate, que se arrastou durante quase um ano, o ponto de vista defendido pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, acabou por vingar. Na primeira notificação sobre o défice de 2017 enviada pelo INE para Bruxelas, a autoridade nacional de estatísticas registou como despesa a injecção de 3.944 milhões de euros de capitais públicos na CGD. Por causa deste efeito, o défice passou de 0,92% do PIB – aquele que teria sido um novo recorde mínimo, o valor mais baixo da história democrática portuguesa, – para 3%."Considerando duas casas decimais, o défice das Administrações Públicas foi 2,96% em 2017 e o impacto da recapitalização da CGD foi 2,04%. Em consequência, excluindo este impacto, a necessidade de financiamento das AP cifrou-se em 0,92% do PIB", adianta o INE, numa nota de rodapé. Agora, o Eurostat terá três semanas para se pronunciar sobre esta notificação feita pelo INE.Apesar do empenho das partes na discussão deste dilema estatístico, as consequências da decisão são bastante limitadas . Há um efeito estatístico e contabilístico, poderá haver impactos políticos, mas no que toca a consequências seja no âmbito das regras comunitárias, seja para a imagem de Portugal junto dos agentes económicos, estas são pouco relevantes.Segundo o Vade Mecum do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o documento que explica como é que se aplica o Pacto (que é uma espécie de bíblia das finanças públicas), um país que esteja fora do PDE – que é o caso de Portugal, que saiu em 2017 – não volta a entrar por causa de um evento destes, mesmo que tenha uma dívida pública superior a 60% do PIB (a portuguesa ficou em 125,6%).O documento abre uma excepção para os casos em que "o valor da transferência de capital seja limitado, de forma a que o défice nominal se mantenha perto da referência de 3%, e temporário".Este foi o entendimento da Comissão Europeia quando, em Maio do ano passado, recomendou a saída de Portugal do PDE. Aliás, se as projecções para as finanças públicas portuguesas se concretizarem, este deverá ser o último ano em que o INE tem de fazer notificações destas ao Eurostat.Também as agências de rating desvalorizam a subida do défice para 3% do PIB. Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s afirmaram isso mesmo, em declarações ao jornal digital Eco , no ano passado.Apesar de ter decidido de acordo com o parecer do organismo estatístico de Bruxelas, o INE mantém a apreciação de que a recapitalização pública da CGD não deveria ter prejudicado o défice de 2017."O INE entendeu que a recapitalização da CGD devia ser registada como operação financeira sem impacto no saldo das AP", explica a autoridade nacional de estatística, no reporte publicado esta segunda-feira. E dá duas razões fundamentais:1. "Os prejuízos [registados pela Caixa] ocorreram numa conjuntura fortemente adversa para o setor bancário, tendo atingido outros importantes competidores privados do mercado em que a CGD opera que igualmente apresentaram prejuízos, não se tratando, em consequência, de uma característica específica da CGD enquanto empresa pública;2. "A decisão da Comissão Europeia (DGComp) indica que existem expetativas fundamentadas para que a injeção de capital na CGD venha a gerar lucros em condições semelhantes às requeridas por investidores privados".Ainda assim, e "apesar de considerar que o tratamento estatístico mais adequado para esta recapitalização seria como operação financeira", o INE aceitou a decisão do Eurostat, responsabilizando o organismo europeu: "tendo em conta as responsabilidades que, no plano institucional, cabem à Comissão Europeia (Eurostat) no âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos". O INE adianta ainda que deseja "manter a discussão deste assunto no fórum de discussão permanente".Excluindo o impacto da CGD, o défice ficou em 0,92%, um valor melhor do que todas as metas e previsões do Governo e instituições de monitorização.Para este resultado, contribuiu a subida da receita a um ritmo superior ao da despesa, explica o INE. "O crescimento da receita corrente em 2017, particularmente da receita fiscal e das contribuições da segurança social, refletiu em larga medida a evolução da atividade económica e do emprego", lê-se no documento do INE.Já a receita de capital esteve em parte associada ao registo, em 2016, da devolução das prepaid margins.Do lado da despesa, verificou-se uma subida tanto ao nível dos gastos correntes, como dos de capital. A despesa corrente subiu "devido ao efeito combinado do aumento das remunerações pagas, do aumento das prestações sociais (excluindo transferências sociais em espécie) e da diminuição dos encargos com juros".A despesa de capital aumentou, mesmo excluindo o efeito da recapitalização da CGD: "mesmo sem considerar o efeito desta operação, a despesa de capital apresentou uma variação positiva, impulsionada pelo aumento do investimento (formação bruta de capital)", garante o INE.