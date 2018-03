Défice sem Caixa surpreende e cai para 0,92% do PIB

Nem 1,4%, nem 1,2%, nem mesmo os 1,1% previstos para 2018. O défice orçamental do ano passado, sucessivamente revisto em baixa pelo Governo, acabou por se situar em 0,92% do PIB, explica Manuel Esteves, editor-executivo do Negócios.