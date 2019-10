Mas apresenta uma projeção orçamental bem mais conservadora para 2020. Em abril, o ministro das Finanças comprometeu-se com um excedente orçamental de 0,3% do PIB. Agora prevê apenas défice zero.Além disso, o Conselho das Finanças Públicas, que também assume um cenário de políticas invariantes, estava alinhado com o Governo, esperando um excedente de 0,3% no próximo ano, partindo de um saldo orçamental positivo já este ano As novas metas já consideram o impacto da nova base das contas nacionais (d epois da revisão do INE ), mas não têm ainda em consideração as medidas que o Governo quer incluir no Orçamento do Estado do próximo ano, já que foram feitas com base num cenário de políticas invariantes, ou seja, em que apenas são consideradas as medidas legisladas até aqui.Embora não inclua novas medidas políticas, o 'draft' será uma base de trabalho para o primeiro orçamento da nova legislatura, em que António Costa não tem acordos pré-definidos com os partidos à sua esquerda.Num comunicado que acompanhou a divulgação do documento, o Ministério das Finanças lembra o "contexto particular" do 'esboço', que coincidiu com o período pós-eleitoral, de final de legislatura. Por isso, afirma que "assenta num cenário de continuidade das políticas atuais".O ministro das Finanças parte para 2020 com um cenário mais favorável este ano. No esboço, e tal como já tinha assumindo, Mário Centeno reviu ligeiramente em baixa o défice previsto para este ano, de 0,2% para 0,1% do PIB, justificando a melhoria com uma subida da receita acima do esperado.Em relação ao crescimento económico, continua a prever que o PIB avance 1,9% este ano, tendo em consideração um abrandamento do consumo privado e das exportações, embora espere que o investimento acelere. "A diminuição do ritmo de crescimento das exportações reflete um contexto de desaceleração dos nossos principais parceiros económicos, o que se traduz num impacto na procura externa dirigida a Portugal", afirma o Ministério.(Notícia atualizada com mais informação às 9:20)