"Estas sucessivas revisões traduzem uma instabilidade que compromete a qualidade da previsão das despesas com pessoal, uma das rubricas com maior grau de rigidez e peso na despesa pública, cuja previsão deveria ser efetuada de forma fiável," critica o documento.



Mas a preocupação do CFP vai além da medida de descongelamento. "O CFP tem reiteradamente assinalado o risco associado às pressões orçamentais quanto às componentes mais rígidas da despesa (salários e prestações sociais)," frisa o Conselho. "A revisão em alta das despesas com pessoal apresentadas neste Programa de Estabilidade face às anteriormente apresentadas confirma essas pressões," adianta.



Os peritos em contas públicas explicam que o Ministério das Finanças tem deixado subir as despesas com pessoal e que o Programa de Estabilidade antecipa a continuação dessa trajetória, em termos nominais, no horizonte até 2023. Estas subidas têm sido acomodadas por um crescimento mais elevado do PIB, mas não é garantido que a estratégia resulte sempre, defende o organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral.



"Se, por ora, é possível acomodar, em previsão, estes aumentos nominais em resultado do crescimento superior previsto para o PIB nominal, não é garantido que essa capacidade acomodatícia se mantenha no futuro próximo," alerta o CFP.



O Conselho das Finanças Públicas está preocupado com o crescimento das despesas com pessoal e sublinha as "sucessivas revisões" do Governo à projeção destes gastos, nomeadamente, com as progressões nas carreiras da função pública. Mais: admite que os "desenvolvimentos recentes" venham a implicar que as projeções continuem a ser "otimistas". O aviso foi deixado no relatório que analisa o Programa de Estabilidade 2019-2023, publicado esta quinta-feira, 9 de maio.No documento, o CFP faz a recolha de todas as previsões de gastos com o descongelamento das carreiras que têm vindo a ser apresentadas pelo Ministério das Finanças, para demonstrar que os números estão constantemente a mudar – seja porque o Executivo decidiu somar uma medida de mitigação dos efeitos do congelamento das carreiras no passado, seja porque os valores se revelam mais elevados do que o que estava previsto.