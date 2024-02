O ministro das Finanças, Fernando Medina, referiu esta quinta-feira que a, beneficiando tanto as contas públicas, como famílias e empresas."A redução da dívida em 9.400 milhões de euros em 2023 significa uma poupança em juros de 3.300 milhões de euros entre 2024 e 2034, que poderão ser canalizados para políticas públicas", referiu, em conferência de imprensa, em reação aos resultados da dívida pública conhecidos esta quinta-feira.Os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) indicam que, o que corresponde a uma redução do rácio da dívida em 13,7 pontos percentuais, em comparação com os valores registados no final do ano passado.Assim, o Governo demissionário conseguiu alcançar o objetivo de ter um rácio da dívida pública abaixo dos 100% do PIB três anos antes do que se propunha no início da atual legislatura. As últimas projeções do Governo apontavam para que esse objetivo fosse atingido no final deste ano.Notícia em atualização