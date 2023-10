Costa admite subir salário mínimo acima dos 810 euros previstos para 2024

determinado no acordo de rendimentos e disse estar confiante de que "há margem" em sede de concertação social para subir o salário mínimo dos atuais 760 euros para um valor acima dos 810 euros em 2024.





O primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta segunda-feira aumentar o salário mínimo nacional acima do valor que tinha sido"Estamos neste momento a discutir isso em concertação social. Não será da parte do Governo que haverá qualquer resistência", referiu em entrevista à CNN, mostrando-se disponível para continuar a pôr o país a "convergir com o peso dos salários na riqueza nacional" a nível europeu.O primeiro-ministro lembrou que "há uma proposta da UGT para que o aumento seja superior ao que está no acordo", de 830 euros, e que o presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP), João Vieira Lopes, admitiu, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, haver "abertura de parte das confederações" para discutir uma subida maior do que a prevista no acordo.António Costa considerou ainda que o pagamento voluntário de um 15.º mês proposto pela CIP mostra que "há margem" da parte das empresas para ir mais longe. "[A proposta da CIP] será na prática um aumento de 7%. Se estão disponíveis para isso, então poderemos aproximarmos de algo mais benefício para todos, próximo desse 15º mês", referiu.Porém, o primeiro-ministro rejeita r(notícia atualizada às 21:44)