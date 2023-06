Crise inflacionista e energética já custou quase 800 milhões de euros ao Estado

Entre perda de receita e mais despesa, as medidas para mitigar o impacto da crise inflacionista e energética já tiveram um impacto orçamental de 789,6 milhões de euros até ao final de maio, de acordo com os dados da Direção-Geral do Orçamento (DGO), divulgados esta sexta-feira.





"Em maio, a execução reportada das medidas adotadas no âmbito da mitigação do choque geopolítico, levou a uma redução da receita em 557 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 232,6 milhões de euros", indica a DGO na síntese de execução orçamental.



Comparando com os primeiros quatro meses do ano, são mais 186 milhões de euros.



Do lado da receita, verificou-se uma perda acumulada de 557 milhões de euros entre janeiro e maio deste ano. Nesta componente, a medida com maior impacto corresponde à redução do ISP equivalente à descida do IVA para 13%, seguindo-se a suspensão da taxa de carbono, com um custo de 130,4 milhões de euros. A devolução da receita adicional de IVA via ISP custou 122,4 milhões de euros.



Do lado da despesa – com um gasto acumulado de 232,6 milhões de euros -, a DGO salienta as "medidas de apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis (83 milhões de euros), os apoios a setores de produção agrícola (52,9 milhões de euros) e o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (49,2 milhões de euros)."