Défice de 0,4% em 2022 dá folga de 3,5 mil milhões ao Governo

O défice orçamental registado no conjunto de 2022 foi de 0,4% do PIB, muito abaixo da meta de 1,9% definida no Orçamento do Estado (OE) para o ano passado. Diferença implica uma folga de cerca de 3,5 mil milhões de euros.

Segundo as contas nacionais por setor institucional divulgadas nesta sexta-feira, 24 de março, as Administrações Públicas tiveram um défice de 0,4% do PIB em 2022, menos 1,5 pontos percentuais do que o definido no OE. Ainda assim, o valor fica muito abaixo do que o próprio primeiro-ministro tinha admitido no final do ano passado. António Costa admitia um défice "abaixo de 1,5% do PIB", mas mesmo face a esta revisão em baixa a diferença é significativa.

Se face à meta definida no OE a diferença é de 3,5 mil milhões de euros (o PIB acabou por crescer também mais do que o previsto, rondando os 239 mil milhões de euros); perante a revisão do primeiro-ministro, a folga é de 2,6 mil milhões de euros.



A diferença face à meta ganha especial relevância depois de o primeiro-ministro ter dito, na quarta-feira, que mais do que um "brilharete" (conceito que surgiu na altura da "geringonça" para explicar um saldo orçamental muito melhor do que o esperado), os dados do INE iam sinalizar o nível dos novos apoios à perda de poder de compra para as famílias.

"A grande notícia na sexta-feira [hoje] não vai ser o número do défice, vão ser os apoios que vamos ter liberdade para decidir", disse o primeiro-ministro, no Parlamento.

Aliás, o ministro das Finanças e as ministras da Presidência e da Segurança Social vão divulgar hoje, em conferência de imprensa marcada para as 12:00, as novas medidas de apoio. Em cima da mesa está a redução do IVA dos bens alimentares e um novo apoio direto a famílias mais vulneráveis. António Costa mostrou-se também disponível para valorizar os salários da Função Pública.

No entanto, não é expectável que o Governo use toda esta folga para as novas medidas, já que parte desta margem é contabilística, relacionada com as medidas para mitigar os efeitos dos custos das empresas com energia. É que embora em termos de caixa o montante (cerca de 1,4 mil milhões de euros) tenha saído ainda em 2022, o efeito prático na economia apenas será sentido ao longo deste ano - o que, em contas nacionais, as assumidas pelo INE, implica uma contabilização apenas em 2023.



Receita cresce o dobro da despesa



O défice registado em 2022 implica uma melhoria de 1,4 pontos percentuais face ao saldo orçamental de 2021, que foi também negativo, mas nos 2,9% do PIB.



Em comparação com 2021 e olhando para os valores anuais, a receita das Administrações Públicas aumentou 10,2%, para cerca de 106,1 mil milhões de euros.



Dentro desta rubrica, a receita com impostos aumentou 16,6%, ou 8,8 mil mihões de euros, e atingiu os 61,8 mil milhões de euros. A receita com impostos sobre rendimento e património (IRS e IRC) subiu 24%, mais cinco milhões de euros, ficando nos 25,7 mil milhões. Já a receita com impostos sobre a produção subiu 11,8% (cerca de 3,8 mil milhões), atingindo os 36,1 mil milhões de euros.



As contribuições sociais também tiveram um crescimento expressivo, de 8,6%, totalizando 29,5 mil milhões de euros.





(Notícia em atualização)