Dívida pública aumenta para 274,8 mil milhões de euros em fevereiro

aumentou para 274,8 mil milhões de euros em fevereiro, mais 2,8 mil milhões do que o registado no mês anterior, devido sobretudo às emissões de títulos de dívida, divulgou nesta sexta-feira, 1 de abril, o Banco de Portugal (BdP).Segundo uma nota divulgada hoje, a dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, subiu 1% face à registada no mês anterior, quando totalizava 272 mil milhões de euros.

O valor registado agora é o mais alto desde junho de 2021, quando a dívida pública totalizou 277,4 milhões de euros.A subida deveu-se sobretudo às emissões de dívida, que totalizaram 2,4 mil milhões de euros. Os restantes 400 milhões de euros de subida da dívida decorreram de empréstimos.Já a dívida pública líquida de depósitos das Administrações Públicas subiu mil milhões de euros em fevereiro, para