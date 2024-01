Dívida pública cai em novembro pelo quarto mês consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dívida pública na ótica de Maastricht - a que conta para o cumprimento das regras dos tratados europeus - recuou em novembro para o nível mais baixo em três anos, mostram nesta terça-feira as estatísticas mensais da dívida publicadas pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, em novembro a dívida pública diminuiu para 267,9 mil milhões de euros, o nível mais baixo desde novembro de 2020 (267 mil milhões de euros).



Dívida pública ainda vai estar em 83% dentro de 11 anos. Bruxelas vê riscos a médio prazo Leia Também amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), em 1,5 mil milhões de euros", refere a nota do BdP.



O banco central indica que os depósitos das administrações públicas reduziram-se em 2,5 mil milhões de euros. Assim, "deduzida desses depósitos, a dívida pública manteve-se nos 252,6 mil milhões de euros", adianta a publicação.



Em novembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou que o peso da dívida pública deverá ficar abaixo dos 103% do PIB em 2023.