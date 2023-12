Dívida pública ainda vai estar em 83% dentro de 11 anos. Bruxelas vê riscos a médio prazo

xecutivo comunitário projeta que Portugal tenha uma dívida de 82,9% e alerta que há riscos no médio prazo, na

O Governo espera que o peso da dívida pública portuguesa caia abaixo de 100% no próximo ano , mas a Comissão Europeia antecipa que só aconteça no ano seguinte. Dentro de mais de uma década,pós-programa de ajustamento da troikaA análise de sustentabilidade da dívida feita pela Comissão Europeia a Portugal indica que não haja "grandes" riscos de curto prazo dada a expectativa de redução das necessidades brutas de financiamento do Estado para menos de 8% do PIB na média deste ano e do próximo, mas também pela perceção de confiança dos mercados financeiros no país, demonstrada peloJá a médio prazo, "os riscos parecem elevados", alerta. "O rácio da dívida pública deverá diminuir, mas manter-se a um nível elevado a médio prazo (cerca de 83% do PIB em 2034)", justifica a Comissão. "A redução da dívida é apoiada pelo pressuposto de um excedente primário estrutural de 2,1% do PIB.em comparação com resultados anteriores, sugerindo uma margem de manobra orçamental limitada. A redução da dívida beneficia igualmente de um efeito de bola de neve ainda favorável, mas em declínio, de, em média, cerca de 0,7% do PIB por ano, ao longo de 2025-2034, o que é apoiado pelo impacto do Next Generation EU (NGEU)".Por último, Bruxelas adverte ainda que se espera que as necessidades brutas de financiamento das administrações públicas venham a aumentar ligeiramente até ao final do período de projeção, acima da média registada entre 2023 e 2024.pós-programa, a Comissão Europeia realizou testes de stress às projeções com base em quatro cenários diferentes, para avaliar o impacto de alterações aos pressupostos., com uma evolução particularmente adversa no cenário histórico do saldo primário estrutural.Caso este saldo regresse à média histórica a 15 anos de 0,4% do PIB, o rácio da dívida seria mais elevado, do que no cenário de referência, em cerca de 13 pontos percentuais do PIB em 2034. A deterioração em 1 ponto percentual da evolução das taxas de juro, agravaria a dívida em 7 pontos percentuais do PIB em 2034, enquanto tensão financeira (que levasse as taxas de juro a aumentar temporariamente 1,8 pontos percentuais) teria um impacto de cerca de 1 ponto percentual do PIB no rácio da dívida em 2034.Apesar dos alertas, Bruxelas conclui que "os riscos orçamentais de longo prazo parecem baixos", acrescentando que há vários fatores adicionais que é preciso ter em conta nesta avaliação."Por um lado,, outros fatores específicos do país - como os pedidos em curso de reequilíbrio financeiro das PPP e as vulnerabilidades de algumas empresas públicas - e a posição de investimento internacional líquida negativa de Portugal. Por outro lado, os fatores que atenuam o risco incluem a confortável reserva de tesouraria de Portugal, a estrutura de maturidade da dívida, a maior parte da qual com taxas fixas, fontes de financiamento relativamente estáveis (com uma base de investidores diversificada e alargada) e a denominação cambial da dívida. A estratégia de gestão da dívida de Portugal, que tem por objetivo suavizar o perfil de amortização da dívida, também contribui para atenuar os riscos", diz.