O endividamento da economia (administrações públicas, empresas e particulares) encolheu para 320,3% do produto interno bruto (PIB) no primeiro semestre, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O valor compara com o endividamento de 331,9% do PIB registado no final de 2022.Este é o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2008. Segundo o banco central , o rácio da dívida caiu tanto no setor público como no privado. No caso do setor público, o peso do endividamento diminuiu de 146,9% para 144,8% do PIB. Já o endividamento do setor privado passou de 185% para 175,4% do PIB.

A descida do rácio do endividamento foi impulsionada por uma maior subida do PIB. "No primeiro semestre de 2023, o crescimento mais elevado do PIB que do endividamento originou uma evolução dos indicadores do endividamento do setor não financeiro, em percentagem do PIB, contrária à observada para os valores nominais", explica o BdP.





Leia Também Dívida pública baixa para 111,2% do PIB no segundo trimestre do ano

Leia Também Endividamento da economia atingiu novo recorde de 804,4 mil milhões em maio

Leia Também Dívida pública estabilizou nos 280 mil milhões em maio

Em termos nominais, o endividamento da economia voltou a aumentar em junho. Os dados do BdP indicam que a dívida das administrações públicas, empresas e particulares aumentou 12,9 mil milhões de euros no primeiro semestre, atingindo um novo recorde, nos 806,9 mil milhões de euros.Junho foi, assim, o sexto mês consecutivo em que se verificou um aumento no endividamento da economia. Do total de 806,9 mil milhões em maio, 442 mil milhões de euros diziam respeito ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 364,9 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).No caso do endividamento do setor público, houve uma subida de 13,4 mil milhões de euros, sobretudo, junto dos particulares (10,6 mil milhões de euros), devido "essencialmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro", e junto das administrações públicas (5,9 mil milhões de euros). "Em contrapartida, o endividamento do setor público junto do exterior diminuiu 4,3 mil milhões de euros", nota o BdP.Já o endividamento do setor privado teve uma redução de 0,6 mil milhões de euros em junho, com uma descida sobretudo junto do setor financeiro (0,8 mil milhões de euros). Por outro lado, o endividamento das empresas privadas aumentou 0,1 mil milhões de euros: "0,3 mil milhões de euros perante o setor financeiro, que foi parcialmente compensado por uma redução de 0,2 mil milhões de euros junto dos particulares".(Notícia atualizada às 11:41)