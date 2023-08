Dívida pública baixa para 111,2% do PIB no segundo trimestre do ano

Leia Também Fernando Medina prevê mais crescimento e menos dívida

Leia Também Inflação e “folga” maior ajudam Medina a ir mais longe na dívida

O peso da dívida pública no produto interno bruto (PIB) baixou para 111,2% no segundo trimestre do ano, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O valor corresponde a uma redução de 2,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior, sendo esta a nona descida trimestral do rácio da dívida pública.A descida do rácio da dívida são boas notícias para o Ministério das Finanças, que conta fechar o ano com a dívida a pesar menos de 105% do PIB . Esse maior otimismo é explicado pelo crescimento da economia. Como o denominador (crescimento) está a aumentar, o peso da dívida, por consequência, desce. No primeiro trimestre do ano, a dívida era de 113,8% do PIB.Porém, em termos nominais, a dívida pública continua a subir. Em junho, a dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), aumentou para 280,1 mil milhões de euros, segundo o BdP. Em comparação com o mês anterior, a dívida pública em termos nominais cresceu 0,1 mil milhões de euros.Esse novo aumento em termos nominais acontece depois de a dívida pública ter estabilizado nos 280 mil milhões de euros , depois de quatro meses consecutivos a aumentar. Ainda assim, evitando os arrendondamentos, verifica-se que houve um ligeiro aumento da dívida pública, na ordem dos 30 milhões de euros.O aumento da dívida pública em termos nominais reflete o aumento das responsabilidades em depósitos, que subiram 0,3 mil milhões de euros, nomeadamente em certificados de aforro. "Em sentido contrário, ocorreu uma redução dos títulos de dívida (0,2 mil milhões de euros), sobretudo de longo prazo", diz o BdP.Já os depósitos das administrações públicas aumentaram 1,1 mil milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu mil milhões de euros, para 255,4 mil milhões de euros.(Notícia atualizada às 11:39)