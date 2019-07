No final de 2018, o Estado tinha 23.456 imóveis registados no Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE). Os imóveis inseridos no sistema diminuíram apesar de o número de entidades ter aumentado.

Do total de imóveis registados no SIEE, 17.656 registos são referentes a imóveis do tipo edifícado e 5.800 relativos a terrenos. Estes dados traduzem decréscimos de 115 e 28, respetivamente.



No que toca aos imóveis do tipo edificado, o documento revela que 15.306 imóveis (87% do total) tinham os seus registos completos e 2.350 (13%) incompletos. Por seu turno, dos 5.800 terrenos registados, 5.296 (91%) tinham registos completos e 504 (9%) incompletos.



Os registos completos são os que contêm os dados sobre o proprietário, o ocupante e a respetiva situação geral (tipo de ocupação, áreas, valores de rendas).



Se compararmos com o ano anterior, a principal conclusão que se pode retirar é que o SIEE tinha mais 63 registos completos e menos 117 incompletos ao nível dos edifícios. Já no que toca aos terrenos, os dados do sistema de informação apontam para menos 31 registos completos e mais três incompletos.



O relatório da Conta Geral do Estado revela ainda que as operações de alienação de património imobiliário promovidas em 2018 pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) originaram receita no valor global de cerca de 13,3 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 224% face ao valor de receita de cerca de 4 milhões de euros obtida em 2017. Estes números não abrangem os valores das vendas de imóveis a cargo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

