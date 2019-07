Dívidas fiscais prescritas caem para metade e ficam nos 241 milhões

No ano passado o Fisco deixou prescrever 241,4 milhões de euros em dívidas fiscais, um valor que representa menos 46,8% do que foi contabilizado no ano anterior. Já a cobrança coerciva rendeu 1.066,8 milhões de euros, mais 221,4 milhões que em 2017.

O relatório da Conta Geral do Estado relativo a 2018, entregue esta terça-feira no Parlamento, revela que no ano passado se verificou uma redução significativa do volume de dívidas fiscais prescritas, ou seja, em relação aos quais o Estado já não tem qualquer hipótese de recuperar os montantes em causa. De acordo com as contas do Fisco, foram contabilizados 241,4 milhões de euros, um montante que compara com 453,3 milhões relativos a 2017.





Na prática, foi uma redução de 46,8% nas dividas fiscais prescritas, que o Fisco justifica com o "trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo dos anos anteriores no sentido do saneamento da carteira da dívida".

Do valor prescrito, mantém-se a tendência de anos anteriores e a maior parcela vem do IVA. Ao todo foram 139,2 milhões de euros, mas menos 49,8% que em 2017. Seguem-se o IRC, com 52,4 milhões prescritos (menos 45 milhões) e o IRS, com 34,2 milhões, menos 15,7 milhões face ao ano anterior. O imposto do selo foi o único onde se contabilizou um aumento da dívida prescrita, de 600 mil para um milhão de euros.

Em regra as dívidas fiscais prescrevem ao fim de oito anos, prazo a partir do qual o Fisco já não pode fazer nada para ainda as poder liquidar. Normalmente, a partir do momento em que a Autoridade Tributária e Aduaneira conclui que não tem condições para recuperar o imposto em falta – na generalidade dos casos porque o devedor não tem quaisquer bens penhoráveis -, o valor é declarado em falhas. Depois, esgotado o prazo legal de cobrança, a dívida é dada como prescrita.

IRS é a grande fonte da cobrança coerciva