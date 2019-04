Apesar de ser um recorde histórico para Portugal, o valor do défice ficou igual ao da média do euro, que passou de 1% registado em 2017, para 0,5%. Já o conjunto da União Europeia registou um valor ligeiramente superior, de 0,6% do PIB.



Conforme publica o Eurostat, também a primeira estimativa para o valor da dívida portuguesa em 2018 foi validada, nos 121,5% do PIB. Mário Centeno tinha apontado para um número ligeiramente melhor, de 121,2% do PIB.



O peso do endividamento público português continua a ser o terceiro mais elevado e fica ainda muito acima da média da Zona Euro, que registou uma dívida de 85,1% do PIB dos países da moeda única. A dívida pública da UE foi de 80% do PIB.



Receita ganha peso, despesa perde



Segundo as contas apresentadas pelo Eurostat, o peso da receita pública no PIB português aumentou. Em 2018, chegou aos 43,5%, depois de ter ficado em 42,7% em 2017. Já o peso da despesa no PIB diminuiu, de 45,7% para 44%, o que implica que o aumento nominal dos gastos está a acontecer a um ritmo mais baixo do que o crescimento da economia.



No conjunto da Zona Euro, a despesa pública pesa mais, tendo atingido os 46,8% do PIB. Também a receita tem um peso superior ao registado na economia portuguesa, de 46,3%. Contudo, face a 2017 este rácio subiu apenas duas décimas, mantendo-se abaixo do peso da despesa no PIB da Zona Euro, ao contrário do que acontece em Portugal.



Tal como na Zona Euro, no conjunto da União Europeia, a despesa pública pesa mais no PIB do que a receita (45,6%, contra 45% do PIB).



Luxemburgo tem o maior excedente, Chipre o maior défice



O Luxemburgo registou o maior excedente orçamental da União Europeia, com 2,4% do PIB. A Bulgária e Malta atingiram 2% de superavit e a Alemanha reforçou o excedente orçamental de 1% para 1,7% do seu PIB.



Já os maiores défices foram registados pela Roménia, que ficou no limite dos 3% do PIB, e pelo Chipre, que furou a barreira definida no Pacto de Estabilidade e Crescimento, tendo atingido os 4,8% do PIB.



(Notícia atualizada às 10h50, com mais informação)

