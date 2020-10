Finanças temem que Banco de Fomento vá ao défice

Já não bastava o Fundo de Resolução com os impactos do Novo Banco. Agora, o recém-criado Banco de Fomento também pode ir parar ao défice e à dívida pública, agravando indicadores que estão sempre sob os holofotes dos mercados – e do Governo.

Finanças temem que Banco de Fomento vá ao défice









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.