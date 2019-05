"A avaliação correta do impacto das medidas legislativas na carga fiscal no presente e no futuro é feita na recente publicação do Boletim Económico de maio do Banco de Portugal," diz o comunicado do Ministério das Finanças. "De acordo com essa análise, as medidas de política adotadas pelo Governo ao longo dos últimos três anos contribuíram para reduzir a carga fiscal estrutural, tendo 'resultado, em termos líquidos, numa perda de receita'", lê-se no comunicado, que cita a página 49 do relatório do Banco de Portugal.O Governo recorre assim à metodologia do Banco de Portugal para dizer que de 2016 a 2018, "a perda de receita através de alterações legislativas representa uma redução acumulada de impostos igual a 0,5 pontos percentuais do PIB estrutural". Este resultado contrasta com o obtido em 2014 e 2015, período ainda do mandato de Passos Coelho e Paulo Portas, quando as medidas legislativas ditaram uma subida dos impostos equivalente a 0,7 pontos percentuais do PIB estrutural, adianta o Executivo.Depois, defende que "as decisões do Governo levaram a uma queda da carga fiscal estrutural em todos os anos," sendo essa queda "particularmente significativa em 2016", (-0,25 pontos percentuais), ano em que se tem repetido de forma errada a ideia de que o Governo aumentou um imposto para poder baixar os outros".Entretanto, aproveita para comentar que "mesmo após o colossal aumento de impostos de 2012 e 2013 a carga fiscal continuou a aumentar na fase final da anterior legislatura."Mas a partir deste ponto do raciocínio, o Ministério das Finanças afasta-se da análise do Banco de Portugal. "Algo muito diferente é a evolução global das receitas fiscais e contributivas estruturais. Estas têm evoluído de forma positiva, associadas à dinâmica do crescimento económico e do emprego nos últimos 3 anos, uma das maiores conquistas da atual legislatura," argumenta o Executivo.Ora, a análise do Banco de Portugal desconta, tanto quanto possível, o impacto do crescimento económico acima do potencial na evolução das receitas fiscais e contributivas, precisamente para testar o argumento de que seria apenas por causa do ciclo económico que as receitas subiram. A conclusão do boletim económico do banco central é a de que as receitas subiram, mesmo sem contar com o impacto do ciclo económico que Portugal vive, de forte crescimento.Pelo contrário, Mário Centeno atribui o bom comportamento das receitas ao ciclo: "Em 2016-2019 o excelente comportamento da economia e do mercado de trabalho justificam que a receita fiscal estrutural aumente 0,91 pontos percentuais." Depois, contrasta com o que aconteceu durante o final do mandato anterior (2014 e 2015), defendendo que enquanto o ciclo económico tirou receita aos cofres públicos, a ação do Governo somou.