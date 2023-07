Governo pode manter controlo da despesa mesmo sem cativações

Medina vai acabar com as cativações já no próximo OE. Mas há outros instrumentos de racionamento dos gastos públicos que vão continuar a permitir ao Governo fazer uma gestão rígida das contas públicas. E Medina não deverá abrir mão deles.

