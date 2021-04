João Leão: "A recuperação está em andamento"

Leia Também PIB dos EUA cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano

"A recuperação está em andamento", disse esta quinta-feira o ministro das Finanças, João Leão, na abertura do debate sobre o Programa de Estabilidade para 2021 a 2025, na Assembleia da República. O governante arrancou o debate com otimismo e uma série de dados para mostrar a melhoria da atividade económica.João Leão começou por frisar a redução da taxa de desemprego, revelada esta manhã pelo INE, e do aumento do emprego. Segundo o organismo de estatísticas, o desemprego desceu pelo segundo mês consecutivo, para 6,5% . Este dado viria, aliás, a ser repetido pelo ministro das Finanças mais tarde, ao longo do debate. João Leão chegou mesmo a admitir que a taxa de desemprego poderá este ano ficar abaixo da projeção de 7,3% que foi inscrita no Programa de Estabilidade.Ainda durante a sua intervenção inicial, o governante deu nota da melhoria das vendas do comércio, que "recuperaram para o nível de há um ano", sublinhou. "Os indicadores de confiança aumentaram de forma expressiva em março e abril", continuou. Estes dados também foram revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, que deu conta do maior otimismo tanto dos empresários, como dos consumidores "As compras no multibanco cresceram 14% face ao período pré-pandemia", assinalou ainda o ministro, dando depois nota da subida das exportações de bens, no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo.Nos seu discurso de abertura João Leão aproveitou para recordar as estimativas de impacto do Programa de Recuperação e Resiliência, bem como as principais metas orçamentais do Programa de Estabilidade. No final, voltou a reafirmar que a recuperação da economia se fará "sem recurso à austeridade".(notícia atualizada às 15:54 com mais informação)