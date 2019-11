Lítio: “Decisões tomadas e anunciadas assim são mau sinal," diz Teodora Cardoso

Teodora Cardoso está cética. A ex-presidente do CFP concorda com a opção de dar prioridade à economia, mas duvida da forma como isso está a ser feito. Lamenta que o investimento na exploração de lítio não esteja a ser gerido com mais transparência e considera a ideia de produzir um comboio português é irrealista.

