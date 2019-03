O Presidente da República promulgou o diploma do Governo sobre as progressões dos professores com duas justificações e um aviso: a alternativa que venha eventualmente a ser encontrada na Assembleia da República não pode "questionar" os limites do orçamento do Estado para este ano.

Tiago Petinga/Lusa

O Presidente da República promulgou o diploma através do qual o Governo reconhece dois anos, nove meses e dezoito dias aos professores para efeitos de progressões dos professores, contra a vontade dos sindicatos, que exigiam o reconhecimento de mais de nove anos. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a promulgação permite que os partidos encontrem uma alternativa no Parlamento, mas avisa que a fórmula não pode furar os limites do orçamento.



"A promulgação permite aos partidos com assento parlamentar, que já manifestaram ao Presidente da República as suas objeções ao diploma, por o considerarem insuficiente, que, se assim o entenderem, suscitem a sua apreciação na Assembleia da República, partindo já de uma base legal adquirida, podendo, se for essa a sua vontade maioritária, procurar fórmulas que não questionem os limites do Orçamento para 2019", lê-se na nota publicada no site da Presidência da República.



Nessa nota, o Presidente da República começa por apresentar duas justificações para o facto de ter promulgado o diploma pela segunda vez.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Governo e os sindicatos "deram execução" à negociação prevista no orçamento do Estado, "assim cumprindo" o que foi exigido no veto de dezembro.

Por outro lado, "tendo falhado as negociações, se o Presidente da República não promulgasse o diploma, isso poderia conduzir a deixar os professores sem qualquer recuperação na carreira durante o ano de 2019".

PCP e o Bloco vão levar o diploma ao Parlamento

O PCP e o Bloco de Esquerda anunciaram que vão pedir a apreciação parlamentar do diploma depois de o Governo ter insistido na mesma solução. O objetivo é propôr alterações ao diploma que garantam a contabilização de todo o tempo de serviço com efeitos distribuídos ao longo de vários anos.

O PSD tem admitido tomar alguma iniciativa do Parlamento, mas ainda não esclareceu como o fará. Margarida Mano, vice-presidente da bancada, remeteu esta segunda-feira uma posição para mais tarde. "Vamos analisar e vamos tomar uma oposição".

Os sindicatos têm insistido que os dois últimos períodos de congelamento, num total de 9 anos, quatro meses e dois dias, devem ser considerados para efeitos de progressões - embora de forma não imediata -, o que aceleraria estes saltos remuneratórios na carreira, e alegam que a lei do orçamento do Estado admite esta solução, na medida que apenas determina a negociação do "prazo" e do "modo", e não do tempo a recuperar.

No ano passado, depois de uma série de reuniões sem acordo, o Governo decidiu aprovar o primeiro decreto que previa a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias, ao longo dos próximos anos e com efeitos a partir da segunda progressão. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou o diploma, alegando que a lei do orçamento do Estado para 2019 obrigava a uma nova negociação este ano. A norma em causa, que não se aplica apenas aos professores, explica que nos casos em que a progressão depende do tempo, o efeito remuneratório "é objeto de negociação sindical, com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis".