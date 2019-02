Mário Nogueira: "O Governo acaba de afrontar a Assembleia da República"

O Governo voltou esta segunda-feira a insistir na proposta de recuperação de dois anos, nove meses e dezoito dias para efeitos das progressões dos professores, segundo referiu Mário Nogueira aos jornalistas.





Considerando que as negociações estão "esgotadas" o líder da Fenprof voltou a pedir aos deputados que garantam aos professores a recuperação do tempo de serviço, através da apreciação parlamentar de um diploma do Governo ou de uma iniciativa própria, como já tinha feito antes da reunião Mas desta vez acrescentou como: ou através da apreciação parlamentar de um decreto do Governo ou através de uma iniciativa própria.



As dez organizações sindicais que estão a negociar há mais de um ano com o Governo vão reunir esta terça-feira para decidir se vale a pena realizar mais uma reunião de negociação, na próxima segunda-feira, e para discutir novas formas de protesto.



(Notícia em atualização)