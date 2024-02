Medina pressiona sucessor. Dívida pode chegar aos 95% este ano

O ministro das Finanças em exercício, Fernando Medina, está mais otimista e já acredita que a dívida pública pode ficar nos 95% do produto interno bruto (PIB) este ano, aproximando-se da média da Zona Euro. Tudo depende da estratégia que for seguida pelo próximo governo, avisa."Admito que 95% do PIB é um valor alcançável com relativa facilidade durante a execução de 2024", se essa política [de redução e equilíbrio orçamental] for seguida, afirmou Medina numa entrevista à agência Reuters esta segunda-feira, 5 de fevereiro. O otimismo do ministro melhorou em poucos dias, depois de ter afirmado em declarações à Rádio Renascença que a dívida podia sem dificuldade chegar aos 96% do PIB. Agora, apenas três dias depois, retira-lhe um ponto percentual.

A dívida pública caiu para 98,7% no ano passado, ficando pela primeira vez desde 2009 abaixo dos 100% e um ano antes do esperado. Portugal estará agora com um nível abaixo de países como França, Espanha e Bélgica e a aproximar-se da média da zona euro nos 90,4%.