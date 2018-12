, no Parlamento: "Até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, com todo o significado que comporta mais este virar de página".



O objectivo passa por reduzir o custo de financiamento do Estado uma vez que, na prática, o Governo está a trocar o empréstimo feito junto de Washington por financiamento no mercado a taxas mais baixas do que as cobradas pelo Fundo.





No entanto, a equipa do FMI responsável por Portugal continuará a vir a Lisboa com a mesma periocidade: duas vezes por ano. Apesar de deixar de ser necessário atestar a capacidade de pagamento do país, os técnicos continuarão a analisar a economia portuguesa.

Contudo, esta permissão vem com um compromisso. Portugal terá de também de fazer pagamentos antecipados aos credores europeus no montante de dois mil milhões de euros entre 2020 e 2023, depois de completar os pagamentos ao FMI."Este compromisso, no entanto, está condicionado pelas condições do mercado e o impacto que terá na sustentabilidade da dívida nesse período", ressalva o comunicado. Os reembolsos que Portugal tem de fazer aos credores europeus alongam-se até 2042.Este passo é elogiado por Regling: "O pagamento antecipado ao FMI irá gerar um benefício financeiro para Portugal (...) estas poupanças aliadas ao desempenho económico forte dão um sinal positivo aos mercados e constituem uma oportunidade para alisar e alongar o perfil de reembolsos".Segundo o boletim de Novembro do IGCP, a agência que gere a dívida pública, Portugal ainda tem por pagar 4,7 mil milhões de euros ao FMI e cerca de 50 mil milhões de euros aos credores europeus.Desde 2015 que Portugal tem vindo a fazer pagamentos antecipados ao Fundo, sendo que o actual Governo pretende concluir esse processo este ano. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa Ao fazê-lo, Portugal livra-se das missões pós-programas, tal como a que decorreu na semana passada (Notícia actualizada às 10h45)