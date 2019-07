Portugal regista o 9.º maior excedente orçamental da UE no primeiro trimestre

Euro area seasonally adjusted government #deficit decreased to 0.5% of GDP in Q1 2019 (1.1% in Q4 2018) https://t.co/NTqNul0fjv pic.twitter.com/eJXtsGnrDM

Euro area government #debt up to 85.9% of GDP at end Q1 2019 (85.1% in Q4 2018) https://t.co/y3hciggWVi pic.twitter.com/G0j5erYiMe — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 19, 2019

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 19, 2019 Portugal figura também entre os países que mais melhoraram em termos homólogos, ou seja, entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. O saldo orçamental português melhorou em 1,6 pontos percentuais (p.p.), apenas superado pela Holanda (2,3 p.p.), Hungria (2,1 p.p.), Alemanha (2 p.p.) e Letónia (1,7 p.p)Contudo, a média dos países europeus é negativa (0,6% do PIB), ou seja, houve défice orçamental em termos agregados no arranque de 2019. Os restantes 12 países para os quais o Eurostat tem dados (há seis países sem dados), o maior défice foi registado pela Roménia (-4,5% do PIB), seguida pela França (-3,6%) e pela Bélgica (-1,9%).No agregado dos 28 Estados-membros, tanto o peso da receita pública em percentagem do PIB como o peso da despesa pública baixaram.No primeiro trimestre de 2019, o rácio da dívida pública no PIB aumentou para os 123%, mantendo-se como o terceiro maior da União Europeia, apenas superado pela Grécia e pela Itália.O ritmo de descida também é inferior a outros países com dívidas públicas mais baixas. Em termos homólogos, o rácio desceu 2,4 pontos percentuais, abaixo de descidas mais expressivas na Holanda, Bulgária, Áustria e Eslovénia.Por outro lado, a maior subida da dívida pública em percentagem do PIB no primeiro trimestre foi protagonizada pela Chipre onde esta aumentou 12,2 pontos percentuais face ao mesmo período do ano passado. O Chipre volta assim a ter uma dívida superior a 100% do PIB.No total, o rácio da dívida pública da União Europeia baixou de 81,6% para 80,7% do PIB, em termos homólogos.Os dados do Eurostat também revelam que Portugal tinha a maior almofada financeira da União Europeia no final do primeiro trimestre. O montante que o IGCP tem em depósitos corresponde a 13,2% do PIB, acima dos 10,3% de Itália e os 8,9% do Reino Unido.