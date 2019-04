Numa entrevista ao Público, o ministro das Finanças garantiu que o défice de 2019 não será revisto, mesmo com a revisão em alta da injeção no Novo Banco. Investimento, carga fiscal e função pública foram outros dos principais temas abordados por Mário Centeno.

Meta do défice para 2019 mantém-se nos 0,2%

Depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter confirmado que o défice do conjunto de 2018 ficou abaixo do previsto, nos 0,5% do PIB (o Governo tinha estimado 0,7%), havia a expectativa de que a meta pudesse ser revista, tal como aconteceu no Programa de Estabilidade apresentado no ano passado.



O próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, na semana passada, que o défice orçamental de 0,5% em 2018 "dá uma base de partida muito boa" para se chegar ao défice zero.



Mas na entrevista ao Público, Mário Centeno diz que a previsão de défice deste ano, de 0,2% do PIB inscrita no Orçamento do Estado de 2019, mantém-se no Programa de Estabilidade. Mesmo com a economia a crescer menos do que o previsto inicialmente.



Sobre o saldo estrutural, que exclui o impacto do ciclo económico e das medidas extraordinárias, o ministro das Finanças diz que será possível cumprir o novo Objetivo de Médio Prazo (que será de 0% do PIB no próximo ano) já em 2019, mas recusa que isso queira dizer que acabou a necessidade de consolidação orçamental.





Governo revê em alta impacto do Novo Banco para 1.100 milhões

No Programa de Estabilidade, o Governo vai incluir uma despesa de 1.100 milhões para o Novo Banco para este ano, um valor acima dos 400 milhões estimados inicialmente no Orçamento do Estado para 2019 e que se aproxima dos 1.149 milhões pedidos pelo banco para a sua capitalização.



Apesar da revisão em alta, Mário Centeno assegurou que "o cálculo da verba necessária não interfere no desenho das políticas orçamentais, porque Portugal tem um saldo próximo de zero. Só interferiria se Portugal tivesse um saldo como em 2015, próximo de 3%", o que, nesse caso, poderia empurrar o país para um novo Procedimento por Défice Excessivo.



Sobre o setor financeiro, o ministro das Finanças afirmou: "Não vamos por em causa nunca a estabilidade do sistema financeiro, nem entregá-lo à condução do senhor governador do Banco de Portugal [Carlos Costa], como o anterior governo fez".