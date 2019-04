Centeno: "Não estamos a abrir as portas às pré-reformas"

Os funcionários públicos com pelo menos 55 anos de carreira podem pedir a pré-reforma com suspensão de trabalho, mas o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirma que o Governo vai ser muito cauteloso na análise dos pedidos para aceder a este benefício.



Desde o início de fevereiro que os funcionários públicos com 55 ou mais anos podem pedir a pré-reforma com suspensão da prestação de trabalho, desde que cheguem a acordo com a entidade empregadora e obtenham a autorização das Finanças.



O ministro das Finanças negou ainda estar a defraudar as expetativas dos trabalhadores. "Estou politicamente a dar o sinal do que é a gestão do conjunto da Administração Pública. O país não está numa posição económica, financeira e social que se possa dar ao luxo de ter as pessoas a sair do mercado de trabalho".



Questionado sobre se haverá pouca disponibilidade para dar luz verde às pré-reformas, Mário Centeno respondeu que essa disponibilidade "é casuística e essa decisão tem de ser tomada com uma enormíssima responsabilidade social, obviamente laboral, e é para isso que o mecanismo existe".



