Que política orçamental defendem os partidos?

Depois de a crise financeira e orçamental, as contas públicas inundaram o debate político. Agora, todos os partidos defendem contas equilibradas e responsáveis. Mas as opções não são todas iguais e as metas de défice ou de dívida não dizem o mesmo a todos os partidos e as estratégias para financiar as administrações públicas também são diferentes.