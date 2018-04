O antigo ministro de Cavaco Silva defende que o objectivo para o défice em 2018 não devia ter sido revisto em baixa, devendo a folga orçamental ser canalizada para reduzir a carga fiscal sobre as empresas. O homem escolhido por Rui Rio para coordenar a área sectorial da Solidariedade do novo Conselho Estratégico Nacional do PSD considera que o Executivo socialista deveria manter como meta para 2018 um défice de 1,1%, tal como inscrito no Orçamento do Estado para este ano.Apesar de o PSD estar de acordo com a intenção do ministro Mário Centeno de atingir um défice de 0,7% do PIB em 2018, embora discordando do caminho escolhido para alcançar esta meta, Silva Peneda defende um défice de 1,1%, à imagem do defendido pela esquerda, designadamente pelo Bloco de Esquerda.No entender de Silva Peneda, a folga resultante da execução orçamental em 2017 melhor do que o previsto deveria ser usada para baixar a carga fiscal, em especial sobre as empresas.