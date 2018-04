O ex-ministro disse que apenas cerca de metade da dívida pública portuguesa poderia ser alvo de 'haircut' (um corte), dado que a restante dívida está nas mãos dos credores internacionais e é não transaccionável, e que isso teria impactos negativos na dívida que ficaria por pagar.



"O que interessa é saber quanto é que [essa dívida] iria pagar. Certamente seriam juros mais altos", afirmou, calculando que mesmo que a dívida pública descesse para 100% do PIB poderia haver um aumento dos juros para 5% (pela perda de credibilidade junto dos mercados), significaria que Portugal passaria a pagar mais do que paga agora pelos juros (que é cerca de 4% do PIB).



"Era um mau negócio", acrescentou Campos e Cunha, defendendo que a reestruturação seria "eticamente condenável e financeiramente desastrosa".



Por sua vez, Teixeira dos Santos alinhou com Campos e Cunha e defendeu que a dívida deve ser gerida "sem se entrar em aventuras que seriam dolorosas para o país, como seria a reestruturação".



O professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto defendeu reformas que promovam um reforço da competitividade externa e mostrou-se preocupado com o baixo nível da poupança interna"



"É preciso mais investimento sem agravamento do endividamento externo. Isso requer poupança. E manifesto preocupação com o baixo nível de poupança interna", disse.



Por sua vez, Maria Luís Albuquerque concordou com os dois ex-ministros de Governos socialistas: "Há de facto caminhos alternativos [à reestruturação] para a sustentabilidade da dívida", afirmou.



"Rejeito em absoluto a reestruturação. Partilho a convicção de que os danos são claramente muito superiores a qualquer ganho que pudesse haver", disse a anterior ministra das Finanças.



A deputada do PSD defendeu que mais do que a regra europeia de redução da dívida -- que prevê que Portugal reduza o excesso de dívida face ao valor de referência de 60% ao ritmo médio de 1/20 por ano -- é "a opinião dos mercados é o que importa".



"Não há números mágicos para a sustentabilidade. Enquanto os credores acreditarem que pudemos pagar, [a dívida] é sustentável. Se não acreditarem, ela deixa de ser. Há um elemento de confiança e de credibilidade que é central", afirmou Maria Luís Albuquerque.



Durante o debate, o deputado do PSD António Leitão Amaro concluiu que "já é demasiado claro que a conversa da reestruturação da dívida morreu" e o deputado do CDS João Almeida considerou que a generalização do não à reestruturação "afastou alguns partidos do debate".



PCP e BE não estiveram presentes nesta discussão.



Por sua vez, o deputado socialista João Galamba recordou que os autores do 'Relatório sobre a sustentabilidade das dívidas', que juntou também deputados do PS e do BE, "não defenderam reestruturações hostis", mas uma negociação.



Sobre a baixa taxa de poupança, que em 2017 correspondeu a 5,4% do rendimento disponível segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), João Galamba frisou que "a maior maneira de se viabilizar um crescimento sustentável da taxa de poupança é com um crescimento económico sustentável".

